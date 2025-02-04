銀行主管涉非禮受審 女下屬稱屢遭觸碰臀部

【本報訊】中國建設銀行（亞洲）交易銀行部時任主管，被指於3個月間多次非禮及襲擊一名前女下屬，被控3項非禮及兩項普通襲擊罪。被告否認所有控罪，案件昨在東區裁判法院開審，事主出庭於屏風後作供。事主稱，曾試過不止一次與被告外出開會途中，遭被告觸碰臀部，其中一次遭被告非禮後，她望向對方，對方卻報以微笑。

同行外出途中疑又篤又握 被告黎敬倫（54歲）報稱公司經理，他被控分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環中國建設銀行大廈與友邦金融中心之間的天橋、近昃臣道的行人隧道以及置地廣場的扶手電梯上猥褻侵犯女子X。他另被控於2023年3月中旬至4月24日，在中國建設銀行大廈3樓交易服務部兩次襲擊X。

韓籍女事主X供稱她於2023年2月加入中國建設銀行（亞洲），被告是她直屬上司。2023年3月16日她首次外出見客，並與被告一同到顧客位於金鐘統一中心的辦公室，於回程時她與被告邊行邊聊天，期間突然感覺到被告的手指用力「篤」到她右邊臀部約兩次至3次，每次相隔一至兩分鐘。

同年4月6日，她與被告到位於中環的一間銀行辦公室與客戶開會，當走到近昃臣道的行人隧道時，她感覺到後方有一隻手握住她臀部，她感驚訝，其後該隻手鬆開，當她望向被告時，被告則微笑。同年6月1日，她在置地廣場的扶手電梯與被告同行時，又遭對方「篤」她臀部。她曾以英語及做手勢叫被告不要碰她。案件編號：ESCC 2838/2024