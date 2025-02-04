女童縫針心臟驟停案 3月處理交付高院程序

【本報訊】仁濟醫院於去年5月發生醫療事故，一名4歲女童接受頭部傷口縫合手術期間突心臟驟停，更須留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部。當日參與縫合手術程序的女護士及病房助理，被控「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」，案件昨在沙田裁判法院再訊。裁判官應控方申請，將本案押後至今年3月17日在東區裁判法院再訊，以處理本案交付高等法院審理的程序。兩名被告續准保釋候訊。

兩名女被告分別是張天穎（26歲，註冊護士）及尹美君（62歲，二級病人服務助理）。兩人被控於2024年5月25日，在香港身為超過16歲而對一名4歲的女童，即X負有監護、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式可能會對X帶來不必要的苦楚或健康損害。

仁濟2員工控虐兒續准保 據控方庭上透露，經索取法律意見之後，認為本案應交往高院審理。裁判官最終順應控方的申請，將本案押後至3月17日再訊，以處理交付審訊程序，兩名被告繼續獲准保釋。案件編號：STCC 3973/2024