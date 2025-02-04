串騙聯交所難辭其咎 詹培忠父子淪階下囚

被告詹培忠判囚34個月

瞞「買殼」協議 累港譽蒙羞 前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，被控兩項串謀欺詐罪；另有一名無業女子亦懷疑涉案，被控處理從可公訴罪行得益等罪。3人受審後被裁定全部罪成，並於昨日在區院接受判刑。法官練錦鴻批評，被告行為損害香港國際金融中心聲譽，詹培忠是欺詐計劃的策劃者，其子積極參與，兩人刑責相同。考慮到案發距今多年及兩父子的社會貢獻，判處詹培忠入獄34個月，詹劍崙入獄37個月，同案女被告則囚24個月。

部門申充公犯罪得益 廉署發言人表示，廉署會繼續與各金融監管機構緊密合作，打擊涉及上市公司的貪污及其他相關罪行，維護香港金融市場廉潔。廉署亦會全力追討涉案犯罪得益，並已就本案向區域法院申請充公令，要求充公涉及的犯罪得益。

3名被告為詹培忠（79歲，董事）、詹劍崙（55歲，商人）及王蓓麗（女，68歲，無業）。詹氏父子被控於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻等人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。馬鐘鴻自2022年5月起缺席聆訊，並被法庭發手令通緝。

法官練錦鴻判刑時指，詹培忠成為亞洲資源的單一大股東後不久，詹劍崙就被委任為執行董事及公司主席。是次欺詐計劃是由詹培忠策劃，詹劍崙的角色雖然似乎較被動，近似「傳話人」，但他有積極參與，濫用職權及股東信任，在計劃中不可或缺。兩人把上市計劃變成個人野心的器具，不顧股東利益，亦損害香港國際金融中心的聲譽，或令他人不再投資，後果極為嚴重。法官認為，雖然詹氏父子角色有異，但刑責相同，採納4年監禁為兩人的量刑起點。

就減刑因素方面，法官指，案發至今雖歷時逾10年，但顧及案件牽涉大量文件，調查搜證需時，加上有段時間香港面對政治民生衝擊，或未能以較快速度處理案件，不認為涉及不必要延誤，即便如此，漫長等待想必為被告帶來不安，故為3名被告減刑8個月。法官提到，詹培忠陳情時指，他服務社會多年，捐錢近億元，協助建公園、發展足球運動。辯方另指，詹培忠有長期病患，長期監禁帶來的煎熬比較高。

同案女被告囚24個月 法官就此表示，所有犯法者都要為自己的作為負責任，個人成就及疾病等因素佔比不高，但仍決定就其社會貢獻，額外減刑6個月，總刑期為監禁34個月。至於詹劍崙方面，法官指他違反誠信，視公物為私人財產，因其社會貢獻額外減刑3個月，總刑期為監禁37個月。另根據《公司（清盤及雜項條文）條例》，取消兩人就公司財產的接管或管理的資格3年。就女被告王蓓麗，法官稱，她是眾多受「徵用」的「人頭」之一，無證據顯示她知悉計劃，以監禁33個月作量刑起點，顧及延誤等因素，判她入獄24個月。案件編號：DCCC 439/2022

被告詹劍崙判囚37個月