醫健：成視在人：青光眼成因 高血壓糖尿需留神

講起青光眼，它除了是本港頭號致盲眼疾，亦無法逆轉，是可怕的視力小偷，本港目前約有10萬名青光眼患者。講起青光眼，大家知成因是甚麼嗎？一般來說，年屆40歲、有深近視或遠視、家族遺傳史、高眼壓、眼睛受創，以及患有高血壓、糖尿病、服用類固醇等，都是風險因素，均導致患上青光眼的機會增加。

眼壓正常亦可中招 本港近視率高企，有深近視的人增多，奧比斯早前發表的深近視風險調查，就發現深近視的人患上青光眼機率也較高，一名60歲的女士有1,300度近視，後來視力模糊影響工作，驗眼始發現有青光眼症狀，兼患上白內障，需進行白內障摘除手術，以及長期滴眼藥水控制青光眼。

值得留意的是，不少人以為眼壓是檢測青光眼的標準，但有研究發現，眼壓高只是其中一個風險因素，即使眼壓正常，也可以患上青光眼，此稱為「正常眼壓性青光眼」。這通常由先天性視神經線脆弱，以及血管供血予視神經不足導致，即使眼壓水平正常，視神經仍會有不同程度的損壞。

當中，患有心血管疾病或周邊血管收縮疾病的人，有較高風險出現「正常眼壓性青光眼」。因此，即使非年長人士，只要有以上風險因素，應定期作眼科檢查，雖然青光眼無法逆轉，但及早透過藥物或手術介入，可防止視力進一步喪失。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯