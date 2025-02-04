流感傳染力高 併發可襲心肺腦

【本報綜合報道】台灣藝人大S（徐熙媛）在日本旅遊期間不幸感染流感並併發肺炎最終逝世。台大醫院前感染科醫師林氏璧強調，流行性感冒病毒絕對不能被輕忽，不但傳染力高會造成大爆發，亦可能引發嚴重併發症，除了肺炎外，亦包括腦炎、心肌炎等重症。常見由流感病毒併發的肺炎有兩種，一種是直接造成病毒性肺炎，這種病程比較快而且往往來勢洶洶，致死率會比較高；第二種是繼發的細菌性肺炎，身體一些防衞機制被流感破壞後細菌趁機入侵，通常在感染流感後約一周惡化，出現肺炎的症狀，這種比較可以用傳統抗生素有效治療。