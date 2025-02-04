外遊染疫向旅保索償 須當地醫院就診證明

【本報訊】台灣著名女星大S（徐熙媛）與家人在日本旅遊時染上流感併發肺炎，搶救無效，日前離世。有保險業人士提醒，市民要留意不同保單的條款，並須到當地醫院就診及獲發證明，才可向旅遊保險索償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，坊間的旅遊保險多達60至70款，金額及保障範圍各有不同，提醒市民購買旅遊保險前要比較不同產品。旅遊保險一般覆蓋意外情況，即非在香港已存在相關情況，保單一般不會就已知的情況或疾病承擔費用，保單亦會清楚寫明不保事項。他指出，市民如不幸在旅遊期間中招，應立即到當地大型醫院就醫，並要求醫院發出證明，才可向旅遊保險索償。