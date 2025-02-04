流感疫魔港橫行 4星期累殺122人

訪日防病毒埋身 籲提早兩周打針 台灣女星徐熙媛（大S）因染上流感併發肺炎，最終逝世，震驚中港台。港人亦曾有一名健康良好、年僅50多歲患者早前由日本大阪回港，患上甲型流感和甲型鏈球菌併發肺炎，一度瀕臨死亡邊緣，近日才有好轉迹象。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅昨日提醒市民，香港和北半球其他多個國家和地區的流感活躍程度目前處於高水平，本港自上月初已進入流感季節，首4周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案。呼吸系統專科醫生梁子超呼籲市民，若前往高病發地方旅行時，最好預早兩周打疫苗。

大阪回港 染雙疫瀕死 香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，甲型流感求診患者數目近日持續上升，部分人更曾經外遊，其中包括一名早前由大阪回港的患者，患上甲型流感和甲型鏈球菌併發肺炎，返港前一兩日開始有流感症狀，回港後病情急轉直下，需要入院吸用高濃度氧氣，在深切治療部留醫，雖然曾經瀕臨死亡邊緣，幸好近日有好轉迹象。

徐樂堅表示，本港在首4周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多，當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士；兒童方面，累計已接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中7宗未有接種流感疫苗。徐又稱，參考以往的監測數據，病毒的活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，現時掌握的數據顯示流感活躍程度仍處於上升階段，本地及北半球地區的活躍程度仍會在未來數周維持在高水平。

港日俱流行H1N1病毒株 梁子超表示，日本與香港流行的都是H1N1病毒株，但日本流感較香港及台灣來得早，由流感未流行的地方到一個高度流行的地方，自然會提高暴露風險。梁又稱，市民在新冠疫情期間長期戴口罩，故避免了自然感染作「免疫補充」，但當復常後大家除下口罩，若沒有打流感疫苗，便會出現「免疫缺口」，大幅增加暴露感染及有嚴重併發症的風險。他認為在復常後除下口罩的過渡期間，疫苗有其保護作用，能在自然免疫補充過程中減低嚴重流感病發風險，一般人的過渡期為一年至兩年，但長者需時較長。

梁建議，市民赴日本或其他高病發地方旅行時，應預早兩周打疫苗，若屬於高危人士，更可考慮打肺炎鏈球菌疫苗，並要避免去人多、不通風的地方，以及考慮在人多地方戴口罩，注意手部衞生，減低「中招」風險。