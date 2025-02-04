咳嗽途人滿路 遊日港客：無得驚睇彩數

【記者陳澋俊報道】日本流感肆虐，台灣女星大S（徐熙媛）染病併發肺炎不幸離世。有在日本旅行的港人表示，見到不少人患病，出現咳嗽等病徵，但並非人人有病徵都有戴口罩，大約每10人便有3人沒戴，部分人相信是旅客。他提到已做好個人預防措施，人多的地方一定戴口罩，但說「無得好驚，防不勝防，其他都要睇彩數！」另有市民將在本周出遊日本，會如期出發，但近日多吃維他命C等提高免疫能力。

有病徵者 3成無戴口罩 正在日本大阪旅遊的港人陳先生向本報表示，日前在京都的數天，不論鐵路、巴士及旅遊景點等四周，已見很多人出現咳嗽、流鼻水及打噴嚏等病徵，包括遊客，但當中有部分人無戴口罩，目測佔30%；而無病徵的人絕大部分都無戴口罩。他又稱大阪的情況似乎較京都嚴重，一步出鐵路站3分鐘已經有兩人咳嗽。

市民無懼 後日如期出發 陳指出，已做足措施自我防護，包括除了在空曠地方、無人的寺廟，大部分時間都戴上口罩，常洗手及不搓眼等。他又說每日會換兩個至3個口罩，確保個人衞生以免阻礙行程。將在下周才回港的陳表示，不太擔心會中招，形容「無得好驚，防不勝防」，只能做好自己，其他都要看彩數。

另一方面，亦繼續有港人將出遊日本，未打算因流感而改行程。將在周四（6日）出發的甘先生表示，不擔心出遊期間染病，會注重個人衞生，包括戴口罩，又說港人面對過沙士及新冠，已經驗豐富；勞小姐則說會預先做好準備，例如近日多吃維他命C保健品等，增強身體抵抗力。