導遊稱大S抵埗已現症狀 兩度求診未留院治療

【本報綜合報道】台灣女星大S（徐熙媛）於周日（2日）因流感併發肺炎猝逝日本，令人惋惜。據招呼他們一行人的導遊指，大S與家人於大年初一（1月29日）抵達日本，當日大S已有感冒症狀，期間曾於兩間醫院求診，亦曾召喚救護車將她緊急送院，惜最終在東京的醫院不幸過世，她臨終時獲家人守在身邊，現場籠罩濃濃哀傷氣氛。

據該名導遊指，大年初一接到大S一家時，大S已經有咳嗽和哮喘的症狀（這個時候初步判斷已經染上流感），而他們同日抵達日本箱根，開始溫泉旅程。而在1月30日（年初二）和1月31日（年初三），大S繼續不舒服，31日晚就被救護車接走，這個時間大S的病情已經很嚴重。

急轉直下 臨終時家人守身旁 直至本月1日（年初四），導遊帶着大S一家到東京都，去了一家小醫院，但醫院無法確診病情，隨後再到一家大醫院，被診斷為甲型流感，開了藥後，就帶大S回到城中，並沒有立即再去醫院接受進一步治療。就在當夜，大S病情急轉直下，導遊趕緊叫了救護車送院，不幸的是大S最終不治去世，時間是周日早上7點。

大S彌留時，其丈夫具俊曄、一對子女、徐媽媽、小S（徐熙娣）、許雅鈞（小S丈夫），小S二女兒Lily、小女兒許老三伴其度過最後時刻，眾人哭得無法言語。大S遺體於昨日在日本火化，家屬暫時未能立即將骨灰帶返台灣。