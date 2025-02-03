財赤千億急節流 開刀向誰官有理

財金官員早前曾預告2024至2025年度將錄約1,000億元以下赤字，即使未逾千億元，然而連續3年面對千億財赤，財政儲備亦少於6千億元，加上政府開源無方，樓市不振，賣地收入大幅減少，許多無迫切性的工程如北都展館都被議員要求煞停；至於人工島填海工程亦曾一度轉口風，工程會按緩急輕重排序。庫房空虛，經濟前景未明，許多燒銀紙的工程不得不煞停，要滅赤惟有加強節流。

財金官員昨日在電台節目中表示，面對千億財赤，有需要加大力度開源節流，政府部門的開支肯定要減，其中教育和醫療都有節約空間，而2元乘車優惠必須更改。對於社會上有聲音要求公務員減薪或凍薪，財金官員卻一味「沉默是金」睬你都傻。

教育局局長曾指出，政府財政緊絀，正面對挑戰，基於社會共同承擔的原則，教資會未來3年對大學的撥款將有所調整。財金官員認為「大學有一定儲備，咁嘅環境下係咪要一起作出貢獻，開拓其他收入、善用儲備，在這兩三年的過渡時間，讓政府財政實力和基調鞏固，對未來發展很重要。」有意見指出，政府對每個非本地生補貼數萬元至10多萬元，建議政府長遠應逐步增加非本地學生學費至收回成本。教育局局長就指香港若貿然調整至30多萬元學費，就會削弱吸引力，難以吸引優秀學生來港。事實上，能吸引到非本地生到本港大學就讀，是對本地大學的教育有信心，不會計較多付數十萬元學費，他們亦肯定不會是貧苦學生；之前香港大學有不少內地大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元。內地大學生受騙涉款都幾千萬元，可見要他們交「成本學費」，亦符合「能者多付、用者自付」的原則，教育確實有節約空間。

至於醫療開支又如何節流呢？隨着人口老化，醫療開支只有增加。據當局2022至2023年度《本地醫療衞生總開支帳目》，該年度醫療衞生總開支約2,841億元，人均38,670元，按年增長15.6%，佔本地生產總值約10%。同期醫療衞生經常開支約2,601億元，按年增長約12%，其中34.5%為基層醫療健康開支，金額按年增長約22%。醫務衞生局局長幾日前亦透露，公營醫療服務收費檢討工作進入最後階段，預計很快將公布最終調整方案，收費調整將採取「有加有減」的綜合性策略，但所有調整都是為了更好地服務市民。

講就講得好聽，然而，公院醫療失誤事故頻頻發生，而輪候專科門診動輒要排很長時間，真不知如何通過調整令市民更「得益」？醫療開支要節流，醫管局要大力改革，尤其「肥上瘦下」的人事政策備受詬病，疊床架屋更要去之，精簡架構才有望節流。若向基層多收費，民生已如此多艱，只會百上加斤，更添怨氣！

至於要高官減薪與市民共度時艱，財金官員就話節流要兼顧社會現實，好似社會上有共識如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政不可行！而要公僕減薪或凍薪，是要考慮對私人企業影響，避免影響政府服務，換言之，長遠上財政可行？總之，官字兩個口，講乜都有大條道理！