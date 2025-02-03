笑看天下：侵侵是否有良好道德

美國總統特朗普上任不久，最着緊的事情，除了外擴勢力、高舉關稅大棒外，另一念茲在茲的就是清除異己。美國聯邦調查局（FBI）署理局長德里斯科爾上周五傍晚接到司法部指示，須在明日正午前提交一份FBI新舊調查人員名單，涉及參與調查2021年「國會議員山莊騷亂」和另一宗涉及起訴哈馬斯6名領袖策劃前年10月7日突襲以色列的案件。美國媒體稱，司法部還解僱了約30名負責對國會山莊騷亂參與者進行刑事調查的聯邦檢察官。美媒推測這可能意味着會有數以千人被裁。

司法部還指示FBI在今日傍晚前終止8名高級職員的合約，包括調查國會山莊騷亂的駐華盛頓助理局長和調查海湖莊園不當處理機密文件的邁阿密FBI特工主管。美媒認為，這些舉措反映白宮決心對聯邦執法機構施加控制，要言之，只要侵侵認為不夠忠誠的員工，全部冇得留低。

事實上，美國總統的權力，即使面對嚴肅的司法制度，依然毫無約束力。據媒體之前報道，司法部已於上月解僱多名官員，他們都曾參與已辭任的特別檢察官史密斯對特朗普兩宗案件的調查，即特朗普涉嫌推翻2020年總統選舉結果案和不當處理政府機密文件案。

特朗普根本不把司法制度當根葱，佢今年1月20日甫上任，立刻簽署行政命令，赦免約1,600名國會山莊騷亂參與者，並為14名參與者減刑。在特朗普眼中，「朕即法律」，把美國總統特權「行政命令」發揮到盡。老朽想到意大利政治家尼古拉‧馬基雅維利說過的幾句話：「正如美好的道德，就需要法律，如果法律要得到遵守，就需要有良好的道德。」侵侵是否有良好的道德，你說呢？