橫眉冷看：擔心世界變得危險

有一類病毒具有超級抗藥性，不論你如何對付，也是莫奈之何。同樣道理，由美國總統特朗普開始，世界似乎也出現了具超級抗藥性的政客，即使你有多少充分理由，罪證如何確鑿無誤，但用作對付這類人，卻像是投沙入海，完全不起作用。以往的民主社會，從政者有很多不可毀犯的戒條，如不可說謊、不可自行其是、不可推倒昨日之我、不可有桃色醜聞、不可犯有刑事罪行等等。好些「抗藥性」低的政客，在上述各項之中，只要觸犯到其中一項，從政之路恐怕就此終結。

偏生特朗普是個奇人，過去公認的政客死穴，你一一朝他身上戳去，他都可以渾若無事。上面提及的所謂戒條，侵侵全部犯過，單計「掩口費」一案，法庭早已判他有罪，他更是屬於重罪犯，只差沒打入大牢而已。可是這一切都不打緊，侵侵照樣可以昂然重返白宮，支持者面對他的一切過錯與缺點，似乎都毫不在乎。我可以大膽假設，就算突然有個人走出來，展示出照片、影像，證明自己曾被特朗普侵犯，即便如此，恐怕大量選民也不介意，會支持他繼續做總統。

西方社會冒出像特朗普這般，具有「超級抗藥性」的政客，終究不是好事。民主選舉的可貴性是在於選賢與能，但發展到今天，似乎已變成盲目的偶像崇拜。選民推舉政客只憑一己好惡，對方不必是賢，也不必有德，總之我喜歡的便行。久而久之，社會將變得黑白不分、是非顛倒，甚至會重回到禮崩樂壞的年代。

筆者最擔心的人還不是特朗普，因此君在最關鍵時，大抵仍能自我約制，我是擔心在他之後，可能會出現更具「抗藥性」的政客，到時候的世界便危矣哉！