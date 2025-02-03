強詞有理：自絕於國際

特朗普是商人，商人的特性就是唯利是圖，加上本人貪婪成性，更是見錢眼開，其眼裏只有「美國優先」，沒有甚麼盟友，更沒有甚麼國際規則。所以，他同時對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，前兩者稅率比後者更高，一點也不奇怪。他聲稱關稅不會引發通脹，只會令美國取得巨大成功，因可從另外一些國家取得巨額收入。是嗎？恐怕高興得太早了，美國製造業早已空心化，許多商品都需要從外國進口，絕大部分關稅只能由美國消費者承擔，是否會引發通脹姑且不說，對美國基層民眾而言絕對是百上加斤，巨大成功云乎哉？

別看特朗普咄咄逼人，動不動就恐嚇和勒索其他國家，其實除了揮舞關稅大棒，並沒有其他板斧，這一招用得太濫，只能適得其反。以關稅對付部分國家也許有效，例如加拿大和墨西哥，因為沒有多少本錢和能力反制，只能逆來順受。但中國作為全球第二大經濟體，以及全球第一製造大國和貿易大國，早已見慣風浪，抵禦外部衝擊能力最強，反貿易戰經驗最豐富，豈會被區區關稅嚇倒。

最重要的是，中國出口市場漸趨多元化，對美國的依賴持續減少，從最高峰時佔整體出口將近兩成，下降至去年僅佔一成多一點，可見美國市場對中國外貿的重要性與過去已不可同日而語。即使中國對美貿易清零，也不至於傷筋動骨，反而美國未必可以徹底擺脫中國供應鏈。這也正是美國政客經常強調無意脫鈎斷鏈的真正原因，他們不是不想脫鈎斷鏈，而是根本做不到，起碼未來幾年都做不到。

正如有評論指出，特朗普之所以把關稅當作萬能牌，主要原因是沒有更好的牌。最好笑的是，其「24小時內結束俄烏戰爭」的承諾無法兌現，竟然老羞成怒，恐嚇俄羅斯若不結束在烏克蘭的戰爭，將對俄實施高關稅和進一步制裁。其實大家都知道，自從俄烏戰爭爆發後，俄羅斯就受到極限制裁，美俄之間的貿易似有若無，去年全年貿易額只有區區37億美元，實施高關稅能起甚麼作用？進一步制裁又能怎麼樣？

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。特朗普言行愈來愈瘋狂，不僅公然漠視國際法，而且毫無道德底線，也許自以為不受任何制約而洋洋得意，殊不知他正將美國推向全世界的對立面，連盟友也紛紛背棄，遲早淪為孤家寡人，自絕於國際社會。