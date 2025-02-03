龍吟虎嘯：美處下風 不敢死磕

所謂南海局勢緊張複雜，焦點就是中美菲在這一海域的博弈。這涉及兩大問題，一是中菲主權之爭，一是美國要極力保住在菲律賓的軍事存在，用以武援台灣，干預中國內政，鞏固美國在西太平洋的第一島鏈。

而美國第一島鏈的最薄弱環節，在南海、在菲律賓，但它不是引發被突破和打爛的地方。第一島鏈被打爛之後，不復存在的地方是台海，是大陸對台灣發動「武統」。台海一破，第一島鏈即被攔腰斬斷，北美、日本、南韓、東海、南至菲律賓南海，就守不住；美國在南韓、日本駐軍對封鎖中國將沒啥意義和作用，且在中國的眼皮底下，以中國軍力的強大，他們只有捱打的份兒。

對此，山姆大叔已經察覺，開始從日本沖繩遷移海陸空軍力至關島；在此形勢下，美軍遲早會從菲律賓撤走。日前有消息說，美軍正在把可發射多用途的「堤豐」中程導彈發射系統，從菲律賓呂宋島轉移到了一個「秘密地點」。美軍在呂宋島部署該導彈系統，可把中國南部軍事基地、台灣海峽和南海大片海域皆置於射程範圍內，是對中國的重大威脅，菲律賓當局一直以此「狐假虎威」。

現在，「堤豐」忽然離開呂宋島，不見蹤影，菲當局有些不安，不過還要自我安慰。菲律賓一位高官透露，「堤豐」轉移、重新部署將有助於「確定移動速度」，可提高在衝突中的生存能力，強化菲軍戰備，支援地區安全云云。

在菲律賓看來，今次「堤豐」移動且消失，是個「正面」訊息，然而美國印太司令部強調，美軍重新部署「堤豐」，不意味它永久留在菲律賓，暗示「堤豐」隨時遠走高飛。「堤豐」的未來動向，會像美軍已從沖繩撤軍一樣嗎？不妨拭目以待。美國之所以如此，毫無疑問是和中國近年一批又一批亮出先進武器有關，對此美國人看得眼花繚亂，膽戰心驚。美軍明顯在第一島鏈的軍力部署，在中國先進武器面前已處下風，美國不敢博啦！