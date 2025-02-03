醫健：藥到病除：懷孕期間所需的補充品

孕婦所需的營養分為常量營養素和微量營養素。常量營養素包括碳水化合物，脂肪和蛋白質，為日常生活提供足夠的能量。 而微量營養素則包括各類礦物質和維他命，維持不同身體系統的各項機能。

本文集中講述微量營養素。孕婦所需的微量能量素包括葉酸、鐵質和鈣質。葉酸對於細胞分裂而言必不可少，在首28日攝取葉酸可有助建立嬰兒於第18-26日建立神經系統，避免神經管缺損和其他基因遺傳疾病。每日的攝取劑量為0.63mg。含有葉酸的食物包括深綠色的蔬菜，豬肉，肝臟或各種豆類，大部分孕婦只需透過食物補充即可。

部分懷孕中的女性會因鐵質不足或葉酸不足導致貧血的狀況。孕婦每日所需的鐵質約為18-27mg。若孕婦有鐵質缺乏症，則可能需要鐵質補充劑。常見的鐵質補充劑包括 Ferrous Sulfate 和 Ferrum Hausmann。當中Ferrous Sulfate較容易吸收，但較多腸胃上的副作用，相反Ferrum Hausmann則吸收較慢和有較少的副作用。常見的副作用包括糞便轉黑，腹痛，和便秘。若孕婦本身的鐵質充足，則只需要透過食物補充，如各種肉類的內臟，牛肉，雞肉等即可。

孕育胚胎時，孕婦體中的鈣質會被大量消耗，因此世界衞生組織建議孕婦在懷孕的第20星期到生產前每天攝取1200-2000mg的鈣質，以減低嬰兒骨質疏鬆，肌肉痙攣和體重過低等風險。大部分孕婦只需透過食物，如牛奶，各式奶類製品，白豆，和三文魚補充即可。

孕婦在懷孕期間根據個人體質或有不同的營養需要，如有任何不適，或欲使用各類補充劑或藥物，請根據醫生，藥劑師或營養師的指示再作調整。

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