3D打印兒童氣胸 助醫生練引流術

【本報訊】東區醫院近年成功研發新技術製作手感像真度高的「『真』立體打印‧具真實手感的人體模型」，研製出人體培訓模型運用到多個專科的臨床培訓，團隊於去年9月更成功研製「兒童氣胸引流術模型」，可為院內的年輕兒童及青少年科醫生進行培訓，令兒科模擬訓練更加逼真，有助加強醫護團隊對兒童氣胸引流術的熟練度，提升病人安全。

東區醫院研發 具真實手感 氣胸（俗稱「爆肺」），是指肺部破洞，空氣從破洞漏往兩層胸膜中間，氣體積聚在胸膜腔導致肺葉受壓，氣胸可以由不同原因引起，包括車禍及胸腔受到撞擊等外傷性原因，以及肺泡無故破裂，大多與肺部自身疾病有關的自發性氣胸，患者會出現胸悶、呼吸困難等症狀。治療兒童特別是嬰兒氣胸的技術要求相對會較高，若然情況嚴重便有可能需要透過進行「氣胸引流術」治理。

東區醫院研發的「『真』立體打印‧具真實手感的人體模型」，技術基於電腦掃描、磁力共振、正電子電腦掃描等真實的病人數據進行研發，透過量度動物皮膚、肌肉及內臟等組織數據，計算所需製作的人體部位模型的觸覺反饋，研製出不論表面手感，還是使用針筒及其他儀器進行穿刺時，同樣貼合人體觸感的模型，可透過超聲波掃描觀察模型內部，並使用像真的脈動血液循環系統，可感受到脈搏跳動。

東區醫院根據「『真』立體打印‧具真實手感的人體模型」的技術，以及真實的病童數據，重新量度並計算兒童皮膚、肌肉及內臟等組織的觸覺反饋，成功研製出能夠模擬兒童人體觸感的新物料。經3D打印的1:1模型由多層不同觸感的物料製作，不論表面手感，還是使用儀器進行穿刺，同樣貼合兒童人體觸感。

現階段，團隊已成功利用自主研發的物料，製作出不同部位的1:1成人及兒童人體模型，可根據不同臨床部門就多項醫療程序的培訓需要度身製作，而且生產成本低，技術有望繼續推廣至院內更多其他專科。