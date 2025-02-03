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隆亨邨墮樓 女子返魂乏術

女事主疑從善心樓高處墮下身亡。（張開裕攝） 女事主疑從善心樓高處墮下身亡。（張開裕攝）
女事主疑從善心樓高處墮下身亡。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨約11時，一名女子懷疑從大圍隆亨邨善心樓高處墮下，昏迷倒臥天井位置，保安員發現後報案求助。救護車奉召到場，將女事主送往威爾斯親王醫院搶救，惜她延至下午1時25分被證實死亡。據悉，女事主年約50至60歲，現場並無檢獲遺書，警員正調查她的身份及墮樓原因，其死因亦有待剖驗確定。
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