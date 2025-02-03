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灣仔桑拿浴室暈倒 6旬漢不治

事主送院救治。（余宏基攝） 事主送院救治。（余宏基攝）
事主送院救治。（余宏基攝）
【本報訊】前日晚上9時許，灣仔告士打道221至226號一桑拿浴室內，一名男子消遣期間，懷疑不適突然在浴缸內暈倒，在場職員報案求助。救護員接報趕至，發現姓馮（62歲）男事主陷入昏迷，隨即為他急救，並交救護車急送律敦治醫院搶救，惜其後被證實死亡。馮的死因及事故原因有待調查。
警員到場調查。警員到場調查。
警員到場調查。
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