遭追撞剷花槽翻轉 私家車男女傷送院

零件碎片散落路軌 輕鐵服務一度受阻 天水圍兩輛私家車，昨日凌晨發生追撞事故，前車慘被後車撞至剷上花槽四輪朝天，男司機與女乘客俱受傷被困。救援人員趕抵把二人救出，證實他們傷勢輕微，由救護車送院治療，後車女司機則安然無恙。另外，長沙灣一名女途人走過馬路時，遭一輛單車撞倒受傷，並一度昏迷不省人事，幸好其後她回復清醒兼送院救治，南亞裔單車少年則沒有受傷。

昨日凌晨約5時半，兩輛私家車沿天水圍天恩路左二線往輕鐵銀座站方向、駛至近置富嘉湖二期對開時，帶頭的深色私家車遭尾隨的黃色私家車追撞，繼而失控撼向右邊石壆，最後剷上花槽翻轉，姓吳（33歲）男司機及姓呂（26歲）女乘客，分別頸及四肢受傷被困車內。

消防員到場打開車門，把被困的司機及乘客救出，二人均清醒，由救護車送院治理。肇事私家車姓黃（39歲）女司機無受傷，意外原因有待進一步調查。

南亞單車少年撞暈女途人 由於有汽車零件碎片散落在輕鐵路軌上，期間輕鐵705及751路線往天逸邨方向列車服務需要作出調整，直至碎片被清理後才回復正常。

此外，昨日下午約1時半，一名16歲南亞裔少年踩住單車，沿長沙灣青山道東行駛至460至462號對開，意外撞及一名正橫過馬路的姓鄭（29歲）女途人，她捱撞後倒地擦傷面及手部，且陷入昏迷，其他市民見狀報案。救護車接報趕至現場，鄭女已回復清醒，被送往瑪嘉烈醫院救治。南亞裔單車少年沒有受傷，在現場協助調查事故原因，案件列作「交通意外有人受傷」處理。