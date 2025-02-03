東岸板道東段 擬下半年陸續開放

【本報訊】港島東岸板道（西段）已於上周日（1月26日）開放。發展局局長甯漢豪昨日在網誌撰文表示，港島東岸板道（西段）為香港首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，餘下尚未開放的部分板道，即北角至鰂魚涌的東段，計劃於今年下半年陸續開放，屆時整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通。

東岸板道全長約2.2公里，項目分兩階段完成。已開放的西段屬首階段完成的部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。整條板道長廊劃分成8個主題區，已開放的西段共有4個主題區，包括可從多角度欣賞夕陽和維港兩岸海景的「汐‧日光之階 （Sun Wave）」、以海浪為主題的遊樂康體空間「淘‧童夢之園 （Play Wave）」、接近水面的釣魚熱點「漁‧釣魚平台 （Fish Wave）」和可靈活舉辦活動的「滙‧共融空間 （Gather Wave）」。

設售賣亭餐飲設施 東岸板道東西兩段分別設置了3個觀景台，供市民欣賞維多利亞港的全景，首段開放的板道設有飲水機和自動售賣機，而餘下部分的板道更會增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等，令板道更具活力。

海濱事務委員會主席何文堯表示，板道為日後海濱發展提供更多可能，板道的「共享徑」可讓使用者進行跑步、踏單車、與寵物散步等活動，他期望東岸板道可以為市民得以放鬆心情、親近水體、享受景致，甚至是發揮創意的地方。