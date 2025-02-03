港府逾80服務 引進內地電子錢包支付

【本報訊】內地來港旅客增加，本港政府部門亦增加電子支付服務。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日在社交平台上表示，現時有80多項內地旅客常用的政府服務，已引進內地電子錢包支付，當中首3位以內地電子錢包交易的政府服務，依次為預訂各類康體設施及報名參加康體活動、簽證及旅行證件申請費及圖書館相關收費。

楊何蓓茵指出，因應市民和旅客使用電子支付平台付款成為常態，康文署轄下的博物館及表演場地，接受多種電子付款方式，包括信用卡、八達通、轉數快、內地電子錢包等。而除了80多項內地遊客常用的政府服務已引進內地電子錢包支付，目前所有政府收費服務，即即共600多項繳費項目已全面提供電子支付選項，有關服務範圍涵蓋衣食住行，用電子支付方式繳交政府帳單的比率，已由10年前約46%增加至61%。

2‧13起設國際駕照自助申領 此外，現時市民到香港以外地區自駕遊，事前可經網上申請「國際駕駛許可證」並在10個工作天內取證。運輸署亦推出新的試行計劃，自本月13日起，位於金鐘的香港牌照事務處，和長沙灣的九龍牌照事務處各設立一個「國際駕駛許可證自助服務站」，供市民預約使用及提供拍照服務，若文件齊備，申請人可於一小時內領取國際駕駛許可證。