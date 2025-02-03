中大醫院收支平衡 冀增至516病床

【本報訊】獲政府借貸40.33億元興建的香港中文大學醫院，兩年前獲批順延兩年還款。醫院行政總裁馮康昨在電視節目中指醫院營運已達致收支平衡。中大醫院現有約1,200名員工，設有300張病床，未來數年會繼續擴充，目標增加至516張。

馮康指中大醫院在上個月已經做到撇除利息、稅項、折舊及攤銷前達到收支平衡，距離新冠疫情所謂全面復常，也是20個月左右的時間，他指以私家醫院來說，也算是一個紀錄來的。

中大醫院是自負盈虧的私營全科醫院，在2023下半年持續錄得虧損1.7億元，較財務顧問原本推算的1.41億元高21%。該院在錄得大幅虧損後，曾向政府申請延遲償還貸款，而最新虧損收窄進度又差過預期，院方當時解釋是藥物和醫療用品價格通脹導致，又稱有信心按照獨立財務顧問早前預測，最快在2024/25財政年度實現收支平衡，又指延遲還款方案中以公共醫療服務抵銷利息的要求，2023年獲超額完成。

指私院護士人手須填補 針對本港醫療人手短缺，馮康指私家醫院醫生人手充足，但護士人手就要填補，「（醫生）私家醫院是沒有不足的，但護士是一個問題來的，因為香港整體護士的人手也比較短缺。翻看之前政府給立法會的文件，隨着護士培訓的人才慢慢增加，護士的人手長遠來說是可以紓緩的。所謂智慧醫院的建立時，能幫助我們請少很多人，譬如我們自動化的配藥機，住院病人中七成的藥物可透過自動化機器配置，可減少聘請配藥員」。