電影業陷寒冬 新春戲院未見爆場

【本報訊】新春連周末5天長假期於昨日結束，農曆新年向來是賀歲片的黃金檔期，惟本報記者於昨日下午約4時到旺角西洋菜街一間戲院視察，在開場前一刻，等候入場的人才明顯增多，但似乎仍未能坐滿全場。網上售票情況亦顯示幾乎每場皆有大量剩餘座位。電影工作者總會指總票房收入下跌，令戲院難頂貴租，只能結業，再找平租的地方「重整旗鼓」。

業主拒減租 營運商寧結業 另一方面，電影業陷入寒冬，去年先後有9間戲院結業或停業。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，戲院較多因租約原因而停業，尤其業主多不肯減租，戲院營運商寧願結業，等待未來再找地方。

他提到，去年全年的13億元票房，港產片佔逾6億元，反映香港觀眾支持港產片，惟整體票房下跌，但戲院營運開支高企，不足以令戲院支撐下去。他舉例指旺角商場戲院早前結業後，承接的新戲院租金由「天價減半」，顯示戲院並非「無得做」，而是怎樣做及空間如何。

田續指，去年的開戲量僅10多套，包括政府融資的首部劇情片，若沒有政府相關融資計劃，甚至不會有該部影片。他表示，既然去年較少電影開拍，今年就需要有片方投資開戲，因為外語片不爭氣，電影院無論如何亦要播放電影，提供到空間予港產片，故他建議較前衞或有實力的電影公司開戲，以更容易拿戲院檔期播放電影。