復甦步伐慢 全年經濟預測今出爐

【本報訊】經濟復甦步伐緩慢，加上內地旅客消費模式改變及港人北上成風，餐飲及零售業受重創。政府今日將公布2024年第4季及全年經濟預先估計數字，顯示本港經濟處於穩中有進的勢態，反映較近期趨勢的季度數字繼續有改善。

籲謹慎應對外圍政經局勢 財金官員昨在網誌中指出，今年過年氣氛特別濃厚，市面氣氛正面，反映消費信心在逐步改善和恢復，新春期間特色活動，吸引不少海內外旅客來港感受節日氣氛，了解香港東西薈萃、傳統和創新糅合、充滿活力的一面。

大年初一晚上的花車巡遊及初二晚上的煙花匯演，該官員指吸引不少市民和旅客打卡，氣氛非常熱鬧。新春期間人流明顯增加，年廿九至年初三訪港旅客有近68萬人次，按年增加約6%。當中內地旅客和海外旅客分別按年增加約4%和16%，不少酒店及食肆爆滿，有飲食業界指，今年新春生意額上升超過一成；遊客較多的傳統旺區，消費額更比平日多兩成。至於年初三的賀歲馬，現場氣氛非常熱鬧，當日的投注額較去年增加一成，超過19億元。

該官員指訪港旅客人數顯著增加，私人消費亦在季內稍為穩定下來，股市去年9月底至今交投持續暢旺，樓市交投繼續大致平穩，就業市場仍然理想，通脹保持溫和，讓今年本港經濟得以平穩態勢開局；但面對外圍政經局勢和高息環境持續的風險，仍要小心謹慎應對。

為吸引更多旅客，政府正積極舉辦更多特色活動，增加人流和吸引旅客，其中香港馬拉松將於2月9日星期日舉行，不少商店和食肆乘勢推出特色運動用品或餐飲應援等，啟德體育園亦將開幕，大大提升香港舉辦盛事的能力和吸引力；加上香港國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展，以及多個包括「裕澤香江」等金融會議和盛事陸續上演，將為本港創造更多「人旺」的時點和「財旺」的機遇。