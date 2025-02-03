困緬電騙園區港女 獲泰軍救出

【本報綜合報道】泰國傳媒昨報道，泰國皇家陸軍及警方成功從緬甸邊境電騙集團，救出一名31歲的香港女子，將盡快安排她回港。當局回覆傳媒查詢時證實，再有一名在緬甸被禁錮從事非法工作的香港居民獲救並順利抵達泰國，專責小組期間一直與泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。消息指，獲救的港人並無交贖金，需要待泰國當局完成處理入境問題，之後再安排回港。

經大使館與武裝力量協調 報道指，泰國毒品管制局辦公室早前接獲有香港人希望由緬甸妙瓦底回到泰國消息，於是通知軍方。軍方隨後透過泰國駐仰光大使館協助，成功與緬甸克倫族武裝力量協調，終於救出一名香港女子。獲救女子昨日抵泰，正等待返回香港。

消息又說，當局上月下旬派出專責小組前往泰國曼谷，與當地部門會面，期間向泰國當局提交涉事港人的名單，再轉交予緬甸相關部門，其後緬甸軍方根據名單展開行動，救出該名31歲女子，並交予泰國當局。

為審視緬甸邊境地區治安，泰國副總理兼內政部長阿努霆上周五要求國家安全委員會交代緬甸供電地區的治安與安全狀況，明確指出哪些地區涉及販毒、洗錢、電訊詐騙、人口販運等非法活動，並對泰國國家安全或治安構成威脅，作為後續是否中斷供電的決策依據。

其實早前已有數名香港「豬仔」成功返港，包括一名24歲女子亦於今年1月獲救，她被指在赴泰國「兼職」期間，被誘拐至緬甸妙瓦底的詐騙園區，當事人現已平安回家。