黎智英違國安案復審 續受控方盤問

涉勾結外力煽動3罪 自辯近兩月還押度歲 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊因農曆新年假期，自1月25日起開始休庭，並將會在今天恢復審訊。屆時審訊將踏入第126日，黎智英繼續自辯，並接受控方盤問。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。案件審訊至去年6月11日，控方正式完成舉證。法庭裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。黎智英在去年11月20日開始以英文作供，至今年1月16日，辯方完成主問，控方隨即開始展開盤問。

曾認晤美政要 游說支持香港 黎智英接受盤問期間，承認於2019年7月前往美國，跟美國前國務卿蓬佩奧等人會面。不久後，他又着手安排另一次美國之旅，以游說美國支持香港，會面對象包括美國眾議院前議長佩洛西。對於陳方安生在2019年3月，赴美跟美國前副總統彭斯「密會」，黎智英認為，這舉動可被視為國際游說，黎亦同意這種方法。

黎智英又供稱，國安法生效前，同意要懲罰中國，凍結官員銀行戶口，但不同意美國終止香港特別待遇，因為會損害香港的價值。惟國安法後，他覺得香港反正都完蛋，不再反對取消特別待遇。控方指，黎的取態愈發激進，黎反指是愈發悲觀。

盼通過人權法案 信有效制華 就着《香港人權與民主法案》，黎智英相信美國對中國的制裁能有效施壓，坦言希望法案通過。黎作供時，承認多番引薦美國前駐港總領事郭明瀚跟台灣時任總統蔡英文見面，並支付郭明瀚的旅費，以便台灣建立跟美國的外交渠道。黎否認想影響台灣政策，亦否認當台灣的代理人，強調只是想幫台灣。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022