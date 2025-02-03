適齡童減 辦學團體招高才通子女

【本報訊】適齡學童人口結構性下跌，當局推算2029年小一人口將跌至3.1萬，不少學校面臨縮班殺校危機。為吸納更多年幼學童，有辦學團體選擇向高才通子女招手，舉辦參觀團，讓高才通家長及子女參觀本地學校的示範課程及STEAM活動。

有辦學團體認為透過舉辦參觀團向高才通子女介紹學校，可為收生帶來新機遇，聖公會教育副總幹事賴炳華接受傳媒訪問時表示，透過參觀團可讓內地家長了解到香港教育的優勢，近年收生狀況因為各種原因而與以往有所不同，學校亦需要跟隨時代發展作出轉變和調適。

促教局加快推小班教學 資助小學校長會副主席陳淑儀則指出，近年不論中、小學都多了內地高才通子女就讀，惟目前他們都是就讀中、高年級居多，低年級相對而言較少，學界現時都會與內地方面接觸了解，當局與本地校長會都積極探討增加相關方面的資源。

但陳淑儀亦指出單靠內地人才子女難以抵銷本港出生率低的問題，建議教育局加快推行小班教學，研究降低師生比例等。