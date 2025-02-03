電腦奧林匹克學習營 32金牌得主交流編程

一連6日活動起勁 包括參觀本港名勝 第36屆國際電腦奧林匹克競賽去年9月在埃及舉行，香港代表隊4名學生選手分別取得一金、兩銀及一優異佳績，而每屆的比賽過後均會舉行金牌得主學習營，所有金牌得主都會獲邀參加。香港則獲邀舉辦今屆的學習營，來自19個國家和地區的32名學生、隨團領隊，以及國際電腦奧林匹克競賽委員會主席和委員參加今年1月19日至24日的活動，當中包括與香港學生交流及編程活動，以及參觀海洋公園等香港名勝。教育局課程支援分部科技教育組總課程發展主任連庭傑期望，學習營讓學界及家長更多接觸到編程，或用編程去解難，甚至是競技編程。

學習營由教育局聯同香港電腦教育學會合辦，連庭傑表示學習營安排學生到中大參加講座，並由中大的教授講述有關電腦、科技相關的課題，學習營亦會舉辦一個小型的電腦競賽，以隊制賽方式進行，每隊有兩名國際學生及兩名香港學生，本地學生可以與一眾金牌得主進行交流，互相分享編程及解難心得。另外，教育局亦安排金牌得主到海洋公園，探望香港的6隻大熊貓，以及到故宮博物館參觀，期望可藉此說好香港故事。

奪金中大生：興趣是最好老師 三度參與比賽的中大學生黃進，最終於去年的比賽取得金牌佳績。他表示自小便對電腦編程感興趣，並自學編寫遊戲程式，他指出「興趣是最好的老師」，當感到興趣時便會有恒心不斷學習。他認為競技編程在香港尚未算普及，通常都是以課外活動形式舉行。

連庭傑表示，現時香港的課程當中，高小已開始教導學生編程，部分學校更會教學生編寫應用程式。而初中的資訊及通訊科技（ICT）除了加入編程為必修部分外，亦加入人工智能元素，他認為編程現時已普及至所有學生都要掌握的基本技能，而競技編程則需要視乎學生的興趣，教育局會透過舉行香港電腦奧林匹克競賽選拔人才。