衞生黑點過時照片 政府網頁普騙

距今動輒逾一年 無阻監察惹嘩然 當局的「打擊衞生黑點計劃」（計劃）治理成效成疑，相關網頁照片長期未更新，居民指不能反映實際情況。部分地區當局曾展示出治理前後的對比相片，惟現時又已重現衞生問題。當局則指，無阻市民監察成效，又表示會在今年重新檢討衞生黑點數量。而計劃推出逾兩年，衞生黑點卻不見減少，還有所增加，部分黑點更是難以根治。

當局曾在2023年1月推出專題網頁，用以列明全港的衞生黑點，以及展示治理前後的對比相片，以讓市民更直觀的看到打擊衞生黑點計劃的成效，並提升計劃的透明度。目前該網頁雖仍在運作，但上面的照片或已失去時效性，部分有清楚標明時間的照片，距離現在已經過去逾一年。

當中，深水埗的一個衞生黑點為長沙灣行人隧道，網頁展出了牆身清理塗鴉前後的對比照片，該照片顯示的時間為2022年12月15日拍攝，惟目前上址的牆身又已被塗花。有居民表示，網址的照片未能反映現時的實際情況，區內又重現衞生問題。

死撐密集拍照不現實 對於上述情況，當局表示會考慮再更新網站，但密集地派人拍照則不太現實。當局又指網頁的作用是讓市民看到衞生黑點改善後的情況，若市民看到實際情況與網頁有出入可即時拍照記錄並交由當局跟進，不會阻礙市民監察政府工作。另外，當局還表示，會於今年第一季重新檢討黑點數量，預計將剔除約90%已改善的黑點。同時於今年年中，網頁還會顯示黑點數字，將剩餘40個至50個。

黑點數量增至738個 政府於2022年8月中推出「打擊衞生黑點計劃」，衞生黑點卻愈打愈多，黑點數量由計劃開始時的663個增至738個，增加逾一成。政府早前曾指，九成衞生黑點情況已經「大為改善」，但部分黑點卻不斷「翻發」，未能從根本治理。