港領隊上海車禍亡 旅監局：未知事件全貌

【本報訊】美麗華旅遊一名香港領隊上周五（1月31日）在上海遭遇致命交通意外，旅遊監管局昨日表示，稍後會向有關人員聯絡了解事情細節。此外，該局預計農曆新年期間會有約2,000團入境，較新冠疫情前的2018年大幅上漲，又稱不會盲目追求旅行團數字，旅行質素同樣重要。

旅監局主席馬豪輝稱，對上海團旅巴事故感到難過，相關團友在事後亦感受驚惶，會等到團友在心情平復後再向他們詢問事情細節。他指，目前仍未了解事件全貌，不會猜測當時情形，又稱關注香港領隊的安全，相信領隊有足夠訓練，若有需要會檢討是否需要加強培訓。

料春節期間2000團到港 對於農曆新年假期的內地團入境情況，馬豪輝預計，農曆年初一至昨日（1月29日至2月2日）已有逾1,600個內地旅行團訪港，涉及旅客約5.8萬人，預計到本周三（2月5日）年初八會有約2,000個旅行團入境。他指，數字與去年相差不大，若以每團35人計算，新春假期期間預計將有約7萬名旅客隨團入境香港，佔總數的約5%。

馬豪輝還表示，今年農曆新年入境旅行團的數字已相較2018年大幅增加，當年只有約1,200團共3.5萬名旅客入境。馬豪輝又指，局方不會一味追求入境旅行團的數字，業界將發揮協調作用，避免旅客大量聚集在同一景點或食肆造成擁擠。