長假結束 昨逾60萬人次入境

【本報訊】昨日是農曆新年長假期最後一天，眾多回鄉拜年、北上吃喝或出外旅遊的市民趕回港今天上班上學。入境處統計顯示，截至昨晚9時，經各關口出入境人次有逾97.7萬，其中入境有近60.6萬人次，包括近42.4萬名港人、近16.2萬內地旅客。最多港人經羅湖管制站入境，連日累計逾80萬人次；其次為深圳灣口岸，累計近70.7萬人次；落馬洲支線則錄逾62.4萬人次，而經機場入境的港人則有約52.3萬人次。

本報記者於昨日下午約5時半到西九龍高鐵站視察，抵港層陸續有乘客出閘，接續出現人潮，想離開都要排隊。眾多乘客一抽二掕，拖着行李篋，相信大多數為回港的市民，他們在出閘後有序散去。

港珠澳橋大排車龍 與此同時，大批市民駕車經港珠澳大橋回港，大橋人工島香港口岸車輛入境通關廣場大塞車。多個駕車回港的網民上載圖片見到，香港口岸車輛入境通關廣場大排長龍，絕大部分都是私家車，部分是7人座位的。

有網民指珠海出境過程順利，反而入境香港較擠塞；有網民則稱塞車皆因有司機插隊引致混亂。另有網民說近兩日為回港高峰期，車輛太多要等候無可避免。

港珠澳大橋海關於昨日亦發布消息稱，港珠澳大橋口岸在上周六年初四（2月1日）單日出入境客流首次突破17萬人次，是連續兩日創新高；同時單日進出境車輛突破2.5萬輛，創下歷史單日車輛通行量新高。

另外，翻查入境處數據，自年廿五（1月24日）至年初四（2月1日），共有逾195萬港人出境人次，若連同昨日截至晚上9時的數字，則累計逾215萬人次港人離境。換言之，每3至4個人便有一個在新春前後曾經離港旅遊、消費或探親等。內地旅客方面，春節長假期在除夕（1月28日）展開，至年初四共有逾96萬人次來港，連同昨日截至晚上9時，累計有逾112萬人次來港旅遊。長假期至明日（2月4日）結束。