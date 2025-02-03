每次「車馬費」數百萬元 體育園明又演練

【本報訊】啟德體育園主場館將於明晚再次舉行演練，屆時主場館會首次打開天幕測試。執法部門指演練預計5萬人參與，當中4.4萬人為公務員。明晚8時演練為一場港超聯U-22足球賽，晚上10時結束。執法部門指每個部門會安排補償或調配人手，希望透過演練知道未來交通安排、附近配套設施，以好好準備體育園開幕。

對於有指涉及公帑開支，執法部門代表指，體育園長遠對香港整體有效益，而不是看目前約1,000萬元、或者每次數百萬元的公務員「車馬費」開支。該人員又說，本月16日會在園區3個不同地方舉行大型演練，預計超過5萬人參加，政府會適時公布體育園開幕時間。

持票人士當日下午6時起經安檢和驗票後入場，參加者包括公務員、政府僱員和社區團體成員。屆時會測試自然進場和離場安排，涉及港鐵、特別巴士和的士，場內會模擬球迷投擲雜物、衝入球場等場景。其中4.8萬人自行選擇交通工具離開，餘下2,000人會在離場時模擬火警疏散。

視乎天氣 開主場館上蓋 執法部門又表示，今次演練與下班繁忙時間略為重疊，離場時間比較夜，園區周邊大部分設施關閉，加上翌日要上班，相信大部分市民在演練結束後隨即離開，演練主要測試公共交通系統，能否在短時間內消化大量人流。該人員指為了對附近居民的影響減到最少，環保署會派專人監察場內外的音量水平。

體育專員蔡健斌表示，是否開啟主場館上蓋，考慮不同因素，包括天氣、活動效果等。他說今次亦會用盡看台觀眾席座位，測試人流入場和疏散的安排。他提醒觀眾不要攜帶水樽入場，園區泊車位當日下午5時起亦會關閉，呼籲盡量使用公共交通工具。體育園公司正安排跨境巴士服務，部分班次前往口岸甚至長線地方，當園區正式開幕後再有大型活動，例如演唱會、大型球賽時投入服務，因為園區客源除了本地人，大灣區亦有很多人參與。

運輸署助理署長鄒炳基表示，兩間巴士公司將安排65班車提供10條特別巴士線服務，前往市區、新界東和新界西，並會預留額外車輛需時加強服務。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲就指，入場時屯馬綫會加密班次至早上繁忙時間的水平，散場亦會加密班次，以及視乎情況在啟德站和宋王臺站安排空載列車，亦會在觀塘綫加密班次配合疏導人流。