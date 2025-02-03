2蚊車對長者社交重要 組織籲政策勿動搖

【本報訊】面臨千億財赤之下，當局有意檢討2元乘車優惠，香港社區組織協會及香港老人權益聯盟與一眾基層長者昨日向議員反映新春願望，指出乘車優惠是有效的社會投資，對長者保持積極生活、持續就業、照顧孫輩及維持社交等極為重要。他們又指有建議以「長車短搭」混淆視聽，或以長者就職毋須優惠為名削減乘車優惠，強調根據當局顧問研究報告，優惠的開支只佔計劃整體開支的1.8%至2.3%，由此推翻乘車優惠卻有欠公允。該團體促請當局勿因一時逆境，動搖鼓勵長者積極頤年的長期政策，保留2元乘車優惠。

此外，公營醫療收費檢討即將公布，當局表示檢討旨在鼓勵善用基層醫療服務，減少急症室誤用。社協認為現時急症收費早已數倍於門診，長者因門診名額不足求醫無門，故純以收費分流作用有限，認為衞生部門應先加強基層醫療網絡，並檢討豁免貧窮長者收費，保障長者在百物騰貴下有所保障。

盼拓社區藥房遙距診症 協會續指，基層長者祈願當局盡快完善社區醫療服務，包括增設地區康健基金，於社區推動預防性服務；又應於2026年推出的社區藥房，包含可負擔的藥物預先包裝、藥物整合及諮詢服務，同時擴展遙距診症，豁免綜援長者的藥物送遞費，便利行動不便的長者以及慢性病患者，能於社區獲得「及早」而「及時」的治療，免卻長者於公立醫院「排長龍」的苦況。