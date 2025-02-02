笑看天下：自力更生 何來竊取

美國總統特朗普決定從2月1日起，對加拿大及墨西哥商品加徵25%關稅，對中國則加徵10%關稅。他同時警告中國、俄羅斯等金磚國家，如果試圖取代美元或削弱美元地位，將會面臨100%關稅。可見「關稅大棒」一直都係侵侵認為最有效對付各國的手段。

候任商務部長盧特尼克亦稱，美國應對中國徵收最高水平關稅以恢復公平交易。在談及人工智能（AI）問題時，佢指控中國AI模型DeepSeek竊取美國知識產權，承諾在就任後嚴格執行對中國的出口管制，以阻止中國使用美國的技術與美國競爭。

DeepSeek在多項基準測試中表現出色，甚至已超越OpenAI的AI模式，其在自然語言理解任務中，不僅能準確回答問題，更能根據上文下理推斷出隱含訊息。更何況其應用極為廣泛，從金融、醫療、教育等均可提供定制化的解決方案，可謂犀利到冇朋友！DeepSeek團隊強調一切為自主研發，並冇盜用他人核心技術。用毛澤東的話說，就是「我們的方針要放在甚麼基點上？放在自己力量的基點上，叫做自力更生」。

DeepSeek橫空出世，震驚科技界，成為全球焦點，不就是靠自力更生嗎？說甚麼「竊取美國知識產權」、「使用美國的技術」，阿哥，這未免太往自己臉上貼金吧！類似的「懷疑」恐怕會陸續有來！依家中國打個噴嚏，都會刮起一陣颶風。

呢，英國傳媒日前報道，有迹象顯示中國正在北京西山建造一所將是全球最大、比美國五角大樓大10倍的軍事指揮中心，可抵抗美國鑽地炸彈，又話中國要建立先進的核戰能力。要言之，中國在美國眼中已非和平崛起，而係威脅到全世界，但實情是中華民族並沒有侵略他人的基因！