撥亂反正：特朗普的矛盾科技政策

昨日提到，由中國初創科技公司開發的人工智能（AI）模型DeepSeek，在效能和成本方面都技壓西方，震驚全球，引發多家本身長期被高估的美國科技公司股價暴跌。但美國總統特朗普對今次事件的反應卻異常冷靜，認為中國找出以低成本研發出高性能AI是好事，相信擁有大量傑出科學家的美國公司很快可跟上。

特朗普擅長做生意和玩政治，但跟其前任拜登一樣是個科技盲，其科技知識和政策主要依賴其幕僚與顧問，尤其是其親信、美國科技界KOL馬斯克。馬斯克一向看不起美國的傳統創科巨企，包括過往以創新及反傳統見稱的蘋果公司，多次批評蘋果自創辦人喬布斯逝世後已失去創意和競爭力。

對於新興的AI科技，馬斯克亦一度相當着迷，認同AI發展將顛覆世界，曾考慮落手落腳參與開發或出資收購有潛力的AI初創公司，但最後因為投入資本過高，加上不少相關人才和初企已被他痛恨的傳統科企收編而作罷，情願繼續將資源與精力投放於其登陸火星大計。特朗普認為美國的AI產業需要向中國學習，正面應對競爭，致力降低成本和提高效益，與馬斯克的看法相當接近，進一步印證馬斯克對特氏和新政府的影響力。

矛盾的是，特朗普同時預告很快會對外國製造的半導體等重要產品加徵關稅，以促使有關產業回歸美國製造，相關企業若不想繳付高昂稅款，唯一解決方法便是到美國投資設廠。有關政策或許可為美國創造一些就業和稅收，但無可避免會增加研發及生產成本，削弱美國企業的競爭力和創意。反觀中國的創科產業之所以能不斷創新進步，而且愈做愈平，原因之一就是不怕競爭。例如DeepSeek就採用了開源設計，任人隨意使用甚至抄襲。