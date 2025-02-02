橫眉冷看：昔日厚積 如今薄發

中國人工智能（AI）模型DeepSeek突然面世，驚艷全球，當大家還未完全明白過來，另一家中國AI開發商阿里巴巴又出招，發布新一款智能模型，據說效能更勝DeepSeek。

近年美西方國家的優勢產業正逐一失守，未被攻破的堡壘所剩無幾，AI曾被視為最堅牢的一個，但DeepSeek推出之後，白宮科技領域的專家表示，美中兩國的AI發展差距，可能縮短到只剩下3至6個月。如今阿里巴巴的人工智能模型橫空出世，中國的步伐追得更近，跟美國的距離還剩下多少？是兩個月抑或一個月呢？

別的東西可以騙人，統計數據往往是最老實的。由2012年至2021年，全球人工智能的科學論文，日本約有4萬篇，美國約15萬篇，中國卻有約24萬篇。以此觀之，早在十多年前，AI領域的中國研究人員已是默默耕耘。所謂「悶聲發大財」，別人看到他們突然發財而心生羨慕，甚至是心生妒忌，卻不知道這群人一直埋頭苦幹，能夠取得今日的成就，誠非倖致。

上述數字是到2021年為止，科學研究由理論到實踐往往需耗費幾年時間，現在是2025年，大量中國AI的科研成果正好由紙上談兵逐漸變成真正的兵甲與雄師。西方世界若感到震驚，只能怪自己太後知後覺。中國的人工智能研究並非純粹以量取勝，也有數據顯示，目前全球最優秀的AI人才，有47%是在中國出生，按比例計算，在全球各國之中位列第一。

所謂舉國體制的優勢正在於此，早在2012年、2013年，中國政府已經大力推動AI研究，在這個領域一直苦心經營，昔日厚積，如今薄發。相信在未來的日子，比DeepSeek更具震撼力的智能模型，必將接踵而來。