強詞有理：遙遙領先

汽車產業是技術與資本密集的產業，產業鏈相當龐大，牽動一系列相關行業，故有「火車頭工業」之稱。一個國家和地區的工業是否發達，看汽車產業就可以略見一斑；一個國家和地區的汽車消費體量，也代表其經濟發達和活躍的程度。近年中國汽車產業發展迅猛，產量和銷量皆傲視全球，正是工業實力日益強大、經濟發展水平不斷提升的體現。

尤其難得的是，中國不僅是全球最大汽車生產國和消費國，而且是全球最大汽車出口國，特別是新能源汽車，中國絕對是遙遙領先。去年中國汽車產量和銷量都達到破紀錄的3,100多萬輛，出口量則超過640萬輛，當中絕大部分是電動車，倘若不是受到美西方惡意打壓，中國汽車出口量必定遠遠不止此數。近年西方媒體一直在唱衰中國經濟，說得好像就要崩潰似的，純屬胡說八道，中國汽車消費市場比號稱全球最發達國家的美國火爆得多，銷量足足多一倍有餘，經濟崩潰云乎哉？

倒是日本經濟頗有幾分崩潰的迹象。汽車產業一直是日本經濟主要支柱，佔製造業比例高達四成，曾長期保持全球最大汽車出口國的地位，惟近年已被中國取而代之，而且差距愈來愈大，很難再回復昔日風光。主要車企之一的日產已到了無法維持的地步，被迫尋求與本田合併。而作為全球最大車企的豐田，也只能面對現實，決定在上海建立電動車獨資工廠，以免被中國市場邊緣化。

正是因為情況不妙，日本現政府一改前幾屆政府緊跟美國的反華政策，頻頻向中國伸出橄欖枝。首相石破茂多次表達訪華意願，強調將與中國加強溝通，努力推進戰略互惠關係的全面發展，構建具有建設性且穩定的雙邊關係。顯而易見，日本對華政策之所以出現微妙變化，既是因為經貿方面確實離不開中國，也是因為美國政府靠不住。畢竟特朗普奉行美國優先，即使是盟友，也逃不過被收割的命運。

歐盟也有同樣憂慮，面對特朗普的恐嚇勒索，不得不把目光投向中國。一向被視為美國代理人的歐盟委員會主席萊恩，最近也明顯改變口風，聲稱歐盟願意深化對華關係，雙方在電動車領域可以繼續對話，尋找解決問題的途徑。所以說，形勢比人強，萊恩之前在涉及中歐電動車貿易方面一直態度強硬，堅決支持徵收關稅，現在還敢嘴硬嗎？