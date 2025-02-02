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電線短路 旺角商廈惹祝融

【本報訊】前日晚上7時許，當局接報指旺角花園街2至16號好景商業中心一樓上單位起火冒煙，期間火勢猛烈，有玻璃碎裂飛墮行人路。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事故中無人受傷。消防經初步調查後，懷疑單位內有電線短路肇禍，火警原因沒有可疑。
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