電線短路 旺角商廈惹祝融

【本報訊】前日晚上7時許，當局接報指旺角花園街2至16號好景商業中心一樓上單位起火冒煙，期間火勢猛烈，有玻璃碎裂飛墮行人路。

消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，事故中無人受傷。消防經初步調查後，懷疑單位內有電線短路肇禍，火警原因沒有可疑。