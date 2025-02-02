天眼揭發 大埔廠房冒火光

【本報訊】前日晚上8時許，大埔工業邨大富街19號大家樂廠房，有廠房人士從「天眼」鏡頭，發現3樓生產部冒出火光及濃煙，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，現場已經無煙無火，事件中無人受傷，亦毋須疏散，至於事故原因有待進一步調查。