疑眼神問題起衝突 刀棍傷兩人兩煞逃逸

昨日大年初四凌晨，兩名青少年在秀茂坪順利邨一大廈地下聊天，期間兩名男子途經，雙方疑因「眼超超」睇唔順眼爆發爭執，兩男最後悻然離去。其後兩男折返，一人突然揮刀斬向其中一名事主，另一人則持膠棍向另一事主施襲，得逞後逃去，兩傷者俱清醒送院。執法部門經初步調查後，把案件列作「傷人」，相信事件不涉及黑社會或債務糾紛，正追緝兩名案發時俱穿黑衣黑褲的青少年歹徒。

現場為順利邨利榮樓地下，昨日凌晨1時許，一名16歲少年與一名姓楊（18歲）男友人，坐在上址「吹水」閒聊，期間有兩名男子經過，雙方疑因目光問題「互睥」爭執，兩男最後心有不甘離去。

不甘離去 持械折返施襲 詎料，兩人未幾折返上址，其中一人從外套口袋，取出一把利刀斬向楊男，楊男猝不及防，左手及左大腿中刀，當場血流如注，他隨即跑向附近的利明樓向保安員求助。同一時間，另一人則用約40厘米長膠棍，猛扑16歲少年的頭部及前臂，兩名歹徒得逞後逃去無終。

傷者送院 緝16至23歲男 警員接報趕至，發現兩名傷者清醒，他們經敷治包紮後，再由救護車送往聯合醫院治理。警員圍封現場，經向傷者了解，相信事件不涉及黑社會或債務糾紛，初步調查後，把案件列作「傷人」，正追緝兩名年約16至23歲的中國籍男子，他們身高俱約1.75米，案發時同樣穿着黑色上衣及黑色褲。其中一人中等身材；另一人瘦身材，犯案時戴藍色口罩。