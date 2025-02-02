今續和暖潮濕 後日最低13 ℃

【本報訊】昨日是大年初四，最高氣溫約攝氏22度，早上有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。今日天氣和暖及較為潮濕，明日北風增強，氣溫下降，後日早上市區最低氣溫攝氏13度左右，新界再低兩三度，隨後一兩日早上仍然清涼。

早晚有一兩陣微雨 一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測本港今日天氣大致多雲，早晚有一兩陣微雨，局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎攝氏18至21度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

展望明日北風增強，天氣轉涼，氣溫介乎攝氏15至19度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，有一兩陣雨。後日早上市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度，大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光。隨後一兩日早上仍然清涼。

此外，澳門氣象局預測今日澳門多雲，短暫時間有陽光，初時有微雨，早晚有薄霧。吹2至4級偏東風，氣溫約為攝氏16至22度，相對濕度介乎65％至98％。預測最高紫外線指數約為6，級別屬於高。