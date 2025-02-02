嘉許優秀的士司機 公眾投票開始

【本報訊】本港的士服務備受市民及遊客關注，運輸署與的士服務質素委員會合辦「優秀的士司機」及「好人好事」嘉許計劃，獎勵表現優秀的司機，由即日起接受公眾投票，共收到超過1,400個提名，是歷屆最多。該署會從中選出70位候選「優秀的士司機」及6位候選「好人好事」獎的司機供公眾投票，投票5月31日截止。

經公眾投票及專業評審綜合得分最高的20位候選「優秀的士司機」及兩位候選「好人好事」獎的司機會獲頒獎項；在公眾投票中取得最高票數的司機會獲選為「最受歡迎的士司機」。另外，經專業評審得分最高的一支的士服務管理團隊會獲選為「優秀的士服務管理團隊」。

嘉許計劃投票截止後，專業評審委員會將根據司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客滿意程度，以及管理團隊在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核。除在的士車廂內、其他公共交通工具及的士站服務資訊板展示宣傳資料外，運輸署於網頁、流動應用程式「香港出行易」，以及與香港旅遊發展局合作推廣嘉許計劃。