百年前啟德機場投用 將辦連串紀念傳承活動

【本報訊】本港的舊機場啟德機場於1998年完成歷史任務，當時只有一條跑道，但客貨運量世界名列前茅。而現時的香港國際機場三跑系統亦已落成啟用，運輸及物流局局長陳美寶昨發表網誌，稱去年底機場三跑道系統全面投入服務，代表香港的航空業邁向新時代，而為紀念啟德機場一百周年，政府與香港機場管理局將會舉辦一系列活動，詳情將會容後公布。

1925年，飛行員亨利亞弼 （Harry Abbott） 租用啟德濱部分填海土地開辦了「亞弼飛行學校」，他在當年的大年初一駕駛一架寇蒂斯JN-4C珍妮號雙翼飛機，創下了啟德「零的突破」，香港日後發展成為國際航空樞紐由此起步。今年為啟德機場100周年，為紀念這個歷史性時刻，政府與香港機場管理局將會舉辦一系列活動，包括出版紀念郵票以及舉辦不同類型的活動以紀念香港航空業的歷史的傳承。

當局指三跑運作順利 陳美寶指，她早前到民航處探訪同事，了解民航處新一年的部署和工作。去年三跑道系統啟用時，同事同樣是全力以赴地做準備。針對三條跑道同時運行的航空交通管制訓練由2023年底開始，由兩條跑道轉往三條跑道同時運作，三跑道系統由去年11月底啟用至今，運作良好順暢，一直維持着安全而有效率的運作模式。

另外，她指香港參與國家自主研製的C919飛機項目是另一里程碑，由今年1月1日起，中國東方航空上海往來香港航線的其中一航班，固定由C919執飛，令香港成為首個內地以外有C919定期商業航線的地方。

該公司在本港已有接近40位合資格的飛機維修技術員可為C919提供服務。本港亦有數名工程師準備前赴上海進修有關C919更詳盡的機型維修工作。