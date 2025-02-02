東呼即應：粟米粒串起一紮賣 「高消費」邊個買

【本報訊】經濟不景，現金不斷貶值，市民只能想方設法務求多剩個錢過生活。新年流流，《東呼即應》發現網上流傳一張照片，有年宵市場燒烤檔以竹籤串起「粟米粒」，標價20元一紮、30元兩紮，被網民形容為「高消費品」。

相中一個身穿紅衣的人正在烤數十條「燒肉條」，烤爐前放有一大盤以竹籤串起的粟米粒串。分享該相片的網友表示，過年前去行年宵市場，見到有一檔售賣串燒的檔攤有「燒粟米」出售。不過原來「燒粟米」是指「燒粟米粒」，連「燒肉串」，售價20元一紮，30元兩紮，直言「笑死」，「唔知一支有幾多粒呢」。

網民笑稱留番檔主食 根據消委會資料，粟米一包3條，有超市售價為12.9元。而相中的「燒粟米」，依照目測，一串約有十數粒，不過攤檔所指的「一紮」有多少串就不得而知。有網民就諷刺「咁大條咁抵食留返（番）檔主食」、「好精緻嘅粟米串，粒粒分明」。

在香港生活，現金愈來愈「唔見使」。不過正如早前有夜市檔攤賣「廿蚊四粒燒賣」，店主事後就「澄清」該檔攤主打的是辣椒油，而燒賣只是陪襯。或者今次的「廿蚊一紮燒粟米」，主角也未必是粟米，而是該檔有名的竹籤。