東呼即應：積穀防饑擺脫月光 東呼即應教守慳囊

電子支付結合信用卡賺盡優惠 達人分享精明消費 根據《2024年全球生活成本排名》調查顯示，在全球226個城市中，香港的生活成本最高。另有銀行針對本港上班族調查，發現43%上班族乃「月光族」，23%每月入不敷支。《東呼即應》請來專家，分享如何在日常生活中用錢用得更精明。有優惠達人教路，善用電子支付工具的消費優惠，達到慳錢目的，以及使用信用卡的積分、回贈、延後還款期等長處，為自己增加現金流。有專家指，因為月光族本身儲備不多，更加需要購買保險，萬一發生意外，可將風險轉移。另外亦應選擇適合自己的理財方法，助自己擺脫月光族。

想脫離「月光族」，可先從優惠回贈入手。優惠達人小斯就教路，使用電子支付工具時，可使用程式中的優惠券。而部分不接受信用卡付款的店舖，可以電子支付工具綁定信用卡，變相儲信用卡積分。另外，部分信用卡進行某類簽帳時，獲得的積分會較多，他就建議不同類型簽帳要使用不同信用卡，例如網購、飲食、繳費、海外簽帳，因應每張信用卡的積分優惠，每個項目獨立用一張信用卡。他又指出，若使用信用卡，優惠會比扣帳卡多，而且可以延長消費，即是一個月後才還錢，從而得到更多現金流，若用來做極短期定期存款，一個月可能賺到數百元。

登記商戶積分 一筆可賺10%回贈 他又提醒，要賺到足，就要登記所有商戶積分優惠，因為同一筆簽帳、同一個商戶，其實可以同時間儲到5種積分。首先使用信用卡會有信用卡積分，若商戶接受電子支付，用電子支付綁定信用卡付款，便可同時儲電子支付平台積分，而商戶、商場亦會有各自的積分計劃。最後，如果商戶是飛行里數計劃的合作夥伴，只要提供電子會員卡，也可同時儲飛行里數。而電子平台、商戶及商場的積分，大多數可當現金使用。加上信用卡的回贈，同一筆簽帳中，有機會賺到8%至10%現金回贈。

儲蓄投資購保險 理財方法各異 慳錢之後，就要思考如何「錢生錢」。創陞資產管理有限公司董事總經理林偉雄表示，近年「月光族」增加，最主要的原因是香港畢業生受經濟環境影響，難找工作；有工作的薪金亦不高，導致支出與收入相近。面對各樣個人開支、家庭負擔，難免被迫成為月光族，亦有部分人抱着「及時行樂」，消費至上的心態面對生活。

林認為，若年輕月光族希望及時行樂，尚可接受，但長遠而言心態上亦要改變。他解釋，未來人生各階段亦需要金錢，若沒有積穀防饑，沒錢就「萬萬不能」。他又引述股神巴菲特的話，「儲蓄後剩下才花費，並非花費後剩下才儲蓄」，這種心態相當重要。坊間有不少理財方法，例如「333」法則，將收入分成3份。第一份儲蓄、第二份作可選消費、第三則為必需開支。不過他認為，理財方法並沒有最好，應該選擇最適合自己的方案。

投資方面，他指月光族以年輕人為主，由於他們投資經驗或者複雜性不高，最簡單的就是儲蓄或定期存款。不過，最近逐漸進入減息周期，而且相對退休還有一段長時間，年輕人可選擇相對進取的投資，例如股票類。他又建議月光族要購買保險，因為本身儲備不多，萬一發生意外，例如大病或跌倒需要醫療時，可透過保險以較低的保費將風險轉移。