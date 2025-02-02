醫健：伶牙俐齒：牙齒、面相與風水

蛇年來到，在此先祝願大家身體健康，萬事如意。每逢農曆新年，電視、雜誌上都會充斥着一些流年運程。今天讓筆者嘗試總結一下自己行醫以來聽聞過有關牙齒的「風水」事，為博諸君會心一笑，這絕對會是這專欄創立以來最不科學的文章。

在風水上，有時候一個災劫，能以一件相似，但影響較小的事情去化解。比如說來年命中注定你會惹上官非，為了化解潛在的巨大法律問題，師傅可能會建議你故意違例泊車，收取告票，便應驗了「官非」這個災劫。筆者認為如果這樣便能避免惹上官非，相信駕駛人士年初一早上可能用5分鐘便能化解災劫。

洗牙擋血光之災小心健康 除了「官非」以外，「血光之災」也是常見的災劫之一，師傅可能會建議你用洗牙或抽血來化解「血光之災」。每年總有些病人在農曆新年假其後不久便會到診所，要求牙醫為他們應驗「血光之災」。牙醫在洗牙的過程中會碰到牙齦，就會有機會流牙血。牙周病愈嚴重，洗牙流血通常比較多；較健康的牙齦，在洗牙過程中流血情況就會少一點。我未曾聽過流血愈多，擋災愈好的說法，請別為了流更多的血漠視牙齒健康。筆者也有聽聞過病人找師傅為牙科治療「擇日」，期望這樣能令牙科治療更加順利。

牙齒屬於面相的一部分，而當中門牙的位置最為重要。有說如果兩隻門牙當中有罅隙便會導致「漏財」，也有說牙齒之間罅隙多，代表說話不謹慎，經常誇大，不能守秘密。雖然筆者不建議大家以貌取人，但亦須承認第一印象相當重要，擁有美麗的笑容，自信心也會提升，親和力也會增強。外國有不少研究都發現一個美麗的笑容，能為人在職場帶來好處。

除了以上提過的牙齒面相外，哨牙、倒及牙以及牙齒的顏色亦有不少風水師傅提及。牙科治療中有不少都能要改變牙齒的位置與形狀，牙齒矯正能將牙齒排齊；補牙、牙齒陶瓷貼片以及牙套均能改變牙齒的形狀及顏色。要應對你的風水面相問題，牙醫總有辦法。但每個治療都有利弊得失，請與牙科醫生討論以獲得更多資訊。

牙科醫生韓琦