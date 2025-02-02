公僕削2千位仍有2萬職缺 當局指不能隨便減編制

【本報訊】政府連年財赤，社會上有意見認為公務員應減薪或凍薪。公務員事務局局長楊何蓓茵認為，「開源」和「節流」的方法不會互相排斥，由於部分職位空缺仍然需要人手，不能夠隨便縮減編制，不過局方會尋找更高效而減省人力的方法，研究簡化程序並善用科技，歡迎社會各界提供意見。

截自去年11月底，公務員編制為19.2萬人。楊何蓓茵在電台節目上表示，當局一直都控制着編制的數目，更刪減約2,000個職位，反映局方已經常檢討編制。她指過往使用很多人力的工作，運用科技後可以減省很多人手，期望之後的編制有進一步縮減的空間，然而部分空缺仍然十分需要人手填補。對於現時仍有約兩萬個公務員空缺，她舉例指消防處在一個新發展區成立消防局，政府就要增加編制，如果未能聘請足夠員額，便會出現空缺。雖然會有一些臨時措施以延續服務，但如果長遠招聘不夠人手，服務會大打折扣。

稱派員內地海外吸新血 被問及近年有不少年輕公務員離職，楊何蓓茵指政府在疫情後已加大宣傳力度，例如到大學舉辦講座、工作展覽等，去年度有逾兩萬人報考政務主任、行政主任等職位的聯合招聘考試，其中政務主任有約1.3萬人，比前年上升約6%，反映青年人投身政府的反應熱烈，政府未來會繼續大力派員到本地、內地，甚至外國的大學宣傳，讓更多學生了解不同範疇的公務員工作，吸引年輕人投身政府。