調查指四分之一社署社工 擬未來5年離職

【本報訊】社署社工上年度辭職率達3%，比整體公務員辭職率高60%。有工會昨公布調查，發現逾70%受訪社署社工有睡眠困難，近半有中至重度焦慮，近30%有中至重度抑鬱，有近四分之一人直言考慮於未來5年離職。工會建議社署推出5年計劃，推動正向的管理文化，加強對管理人員的督導培訓，並加快招聘人手，以填補約150個社署社工崗位。

逾70%有睡眠困難 社署社工總工會去年9月中至10月底，向社署的社工發放問卷，收到446份回覆，佔社署社工總數的17.7%。結果發現，有72%受訪者有睡眠困難，49.2%有中至重度焦慮，27%有中至重度抑鬱；58%受訪者認為其焦慮、抑鬱與在社署的工作有很大關係。同時，有61%受訪者須長期接受中醫治療，18%正接受心理治療或輔導，9%正接受精神科治療。此外，83%受訪社工認為社署有士氣問題，23.8%稱很大機會於未來5年離開社署，主要原因包括工作困難、身心問題、管理惡劣等。

社署回覆本報查詢指，過去3年，社會工作主任職系有202人辭職，社會工作助理職系則有58人辭職，兩者合計260人。該署職系管理組會主動安排與提出離職的員工面談，了解擬離職的原因並提供所需協助，過往曾成功挽留同事繼續留任。該署稱重視及推廣工作和生活的平衡，有為員工安排促進身心健康和正面處理壓力的課程及舉辦各類康樂活動。員工若自覺受情緒或行為困擾，不需轉介，即可以提出尋求由部門提供的臨床心理服務。