未配合走塑 59食肆受警告 6間罰款

【本報訊】管制即棄膠餐具和塑膠產品第一階段去年4月22日生效、有半年適應期。當局自去年10月正式執法以來，共收到75宗投訴，主要涉及餐廳提供受禁餐具，59間食肆經多次巡視和講解後仍未改善，須發出警告，其中6間被定額罰款2,000元。環境及生態局局長謝展寰接受電台訪問時表示，當局要確保有合適替代品，才會推行第二階段「走塑」。

生產者責任擬擴至膠樽紙包 謝展寰稱，根據第一階段管制經驗，社會對替代品的認受性十分重要，當局將與業界一同試驗，找到可靠替代品時，才會實施下一階段管制，屆時將禁止向堂食和外賣客人提供塑膠杯、蓋及食物容器等。他指目前不少湯碗是使用膠蓋，部分餐廳轉用紙蓋。惟不少意見指功能欠佳，食物容易倒瀉，生產商需要研究改善設計。

在回收資源方面，謝展寰指今年上半年政府會向立法會提交「生產者責任計劃」的共同法律框架條例草案，並有意將計劃擴展到膠樽和紙包飲品包裝。他指「入樽機先導計劃」由2021年推出至今，共回收1.5億個膠樽，市民反應不錯，認為入樽機方式有效，不需要很大金錢誘因，每個膠樽退回一毫子已有足夠吸引力讓市民願意回收。法例將要求生產商回收膠樽，回收方式則交由生產者和市場決定，可用更符合成本效益的方式落實。

提及減廢回收，謝展寰指政府財政緊絀時，不能無限量增加資源以推動回收。當局已開始在政府設施，包括街市的空置攤檔設立回收點，亦會多使用智慧回收機，減少人手需求。另外，謝提到政府計劃修訂《氣體安全條例》，將「氫氣」納入條例所規管的氣體燃料之一，確保安全使用，會在上半年提交立法會。