學者冀本土恐龍化石推動地質學普及

【本報訊】位於香港東北水域的赤洲去年發現恐龍化石，一度在全城掀起熱話。不過，香港中文大學地球與環境科學系高級講師譚佩玉表示，現時香港的課程中只有極少數內容提及地質及古生物學，希望是次發現恐龍化石，能夠鼓勵香港增加更多地質和古生物學的科普課程。她又說地質科學普及是非常重要，令人正確理解眼前所見的現象之餘，還能幫助人們認識未見的科學現象。

與城市發展密切相關 譚佩玉昨在電台節目上提到，她中學時期沒有機會接觸地質，大學才深入了解地質和古生物學。她回顧當日學習地質的過程，經常要在實驗室和野外進行考察，日曬雨淋「體驗式學習」，實踐課本上所講的知識。而地質考察的過程在於觀察和邏輯思考，並沒有標準答案，學習方式和香港的傳統學習模式截然不同。

她又說，地質學的相關學科與香港的發展密切相關。在上世紀90年代，香港開始培育自己的地質工程師，令曾經造成重大災害的山泥傾瀉問題得以大大減輕。她認為地質考察中學到的問題解決技巧，同樣可以應用在年輕人的教育中。

最近在香港首次發現恐龍化石的事件，作為地質學家的譚佩玉認為意義重大，顯示香港的古氣候環境很可能適合恐龍生存，並且保存了恐龍化石，亦解答以往的一些科學問題。

可惜香港課程中只有極少數提及地質及古生物學。她期望香港會有更多地質和古生物學的科普課程，令她能分享如何透過地質探究地球的歷史，了解地球的現象，亦令下一代能夠具備科學基礎，去認識身邊的話題。